/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse du Parti libéral du Québec demain à 8h20/

QUÉBEC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le chef parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, accompagné du chef du PLQ, Charles Milliard, feront un point de presse demain matin à 8h20.

DATE : Mercredi 6 mai 2026



HEURE : 8 h 20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications et des relations médias, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, [email protected], 819-479-2280