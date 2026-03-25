/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse du Parti libéral avec le mouvement « Le communautaire à boutte »/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
25 mars, 2026, 06:30 ET
QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée de Westmount-Saint-Louis, Mme Jennifer Maccarone, et le porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire, M. Enrico Ciccone, accompagnés de Mathieu Gélinas, co-porte-parole du mouvement Le communautaire à boutte, Mme Emmanuelle Parent, Directrice générale et recherche pour le CIEL et Rafaël Provost, Directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité, feront un point de presse mercredi à 11h30, suivant le dépôt d'une pétition visant à améliorer et à stabiliser le financement des organismes communautaires et des organismes à but non lucratif au Québec.
|
DATE :
|
Mercredi 25 mars 2026
|
HEURE :
|
11 h 30
|
LIEU :
|
Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
Partager cet article