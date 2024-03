/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse des Associations des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence et des députés Brigitte Garceau, Ruba Ghazal et Joël Arseneau/

QUÉBEC, le 13 mars 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée libérale de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine, Brigitte Garceau, la députée solidaire de Mercier et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de condition féminine, Ruba Ghazal, ainsi que le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière d'habitation, Joël Arseneau, feront un point de presse demain matin concernant le mutisme du gouvernement quant aux projets de maisons d'hébergement pour femmes qui sont à l'arrêt.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés de représentantes de l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2), du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale ainsi que de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes.

DATE : jeudi 14 mars 2024



HEURE : 9h15



LIEU : Foyer du Hall principal

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, (418) 571-6749, [email protected] ; Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465, [email protected] ; Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]