/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ et du député libéral André Fortin/

QUÉBEC, le 13 mars 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député libéral de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, André Fortin, fera un point de presse demain matin concernant le dépôt d'une pétition de près de 12 000 signataires qui demande de garder les inhalothérapeutes et perfusionnistes dans la catégorie 1.

Pour l'occasion, M. Fortin sera accompagné de représentants de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.

DATE : jeudi 14 mars 2024



HEURE : 11h50



LIEU : Foyer du Hall principal

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, (418) 571-6749, [email protected]