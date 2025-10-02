/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse de l'opposition officielle concernant la sauvegarde de l'urgence de Pohénégamook/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
02 oct, 2025, 07:00 ET
QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, M. Marc Tanguay, accompagné du maire de Pohénégamook, M. Benoit Morin et plusieurs autres élus de la région, feront un point de presse à 11h30, tout de suite après la période de questions.
|
DATE :
|
Jeudi 2 octobre 2025
|
|
|
HEURE :
|
11h30
|
|
|
LIEU :
|
Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
Partager cet article