/R E P R I S E --Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle concernant la réunification familiale/

QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, André A. Morin, ainsi que Marie-Gervaise Pilon, William Blewitt et Jean-Sébastien Gervais, représentants de l'organisme Québec Réunifié, feront un point de presse le jeudi 23 octobre à 9h.

DATE : Jeudi 23 octobre 2025



HEURE : 9 h



LIEU : Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]