/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse de l'opposition officielle/

Dépôt d'une pétition pour assurer la pérennité des ressources intermédiaires

QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée de La Pinière, Mme Linda Caron, accompagnée de la directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires du Québec, Manon Charpentier et Eva Sultan, à titre personnel, feront un point de presse à 11h30, sur le dépôt d'une pétition.

DATE : Mercredi 26 novembre 2025

HEURE : 11h30

LIEU : Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]