/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
05 mai, 2026, 07:00 ET
QUÉBEC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le chef parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, accompagné du porte-parole du PLQ en matière de santé, Monsef Derraji, feront un point de presse demain matin à 11 h 20.
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DATE :
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Mardi 5 mai 2026
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HEURE :
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11 h 20
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LIEU :
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Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Alexandra Régis, Directrice des communications et des relations médias, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]
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