/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle/

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

05 mai, 2026, 07:00 ET

QUÉBEC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le chef parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, accompagné du porte-parole du PLQ en matière de santé, Monsef Derraji, feront un point de presse demain matin à 11 h 20.

DATE :

Mardi 5 mai 2026

HEURE :

11 h 20

LIEU :

Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Alexandra Régis, Directrice des communications et des relations médias, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]

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