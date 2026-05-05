/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle/

QUÉBEC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le chef parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, accompagné du porte-parole du PLQ en matière de santé, Monsef Derraji, feront un point de presse demain matin à 11 h 20.

DATE : Mardi 5 mai 2026 HEURE : 11 h 20 LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Alexandra Régis, Directrice des communications et des relations médias, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]