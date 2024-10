TORONTO, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada participeront à une cérémonie de dévoilement d'une plaque pour commémorer l'importance historique nationale de l'usine textile Penman.

L'usine textile Penman, située à Paris, en Ontario, était autrefois au cœur de la Penman Manufacturing Company, le plus grand producteur canadien d'articles de bonneterie à la fin du XIXe siècle. Fondé en 1868 et alimenté à l'origine par la rivière Nith, le moulin a brûlé en 1874, ce qui a conduit à la construction de l'usine Penman no 1, l'un des rares bâtiments encore debout aujourd'hui.

En 1887, l'entreprise s'est agrandie pour inclure une nouvelle usine de l'autre côté de la rivière Grand, ce qui a contribué à faire de la vallée de la rivière Grand la plaque tournante de l'industrie de la bonneterie au Canada. L'usine textile Penman, ses travailleurs et leurs employeurs ont eu des répercussions importantes sur la culture du travail au sein de la communauté à la fin des années 1800, et le site sert aujourd'hui à illustrer l'évolution de l'industrialisation au cours du XIXe et au début du XXe siècle au Canada.

Les détails sont les suivants :

Date : Samedi le 5 octobre 2024



Heure : Cérémonie à partir de 11 h (HAE)



Lieu : Manoir Penman, 140, rue West River, Paris (Ontario) N3L 2V1

