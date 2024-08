CHURCHILL, MB, le 22 août 2024 /CNW/ - Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada participeront à une cérémonie de dévoilement d'une plaque commémorant l'importance historique des débuts des connaissances scientifiques dans le Nord canadien et de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

De 1768 à 1810, la Compagnie de la Baie d'Hudson a joué un rôle essentiel en parrainant des projets scientifiques dans ses postes de traite du Nord canadien, en particulier dans les domaines de l'astronomie, de la météorologie, de la cartographie et de l'histoire naturelle. Qu'il s'agisse d'observer le transit de Vénus ou de mieux comprendre l'histoire naturelle du Nord, cette période a apporté des contributions majeures aux connaissances scientifiques de l'époque.

Bien que le mérite des réalisations scientifiques revienne en grande partie aux scientifiques de la Royal Society, les peuples autochtones ont joué un rôle essentiel dans bon nombre de ces entreprises scientifiques. L'héritage de ce travail dans le domaine de la recherche scientifique sur le Nord se poursuit aujourd'hui dans le développement et l'orientation des institutions scientifiques naturelles, dans la recherche sur le Nord en cours et dans la coopération scientifique internationale dans la région circumpolaire septentrionale.

Veuillez noter que le présent avis peut changer sans préavis.

Voici les renseignements détaillés :

Date : Lundi 26 août 2024



Heure : Arrivée des médias à 18 h 45 (HAC)

Début de la cérémonie à 19 h (HAC)



Lieu : Centre d'accueil de Parcs Canada à Churchill

1, rue Mantayo Seepee Meskanow

Churchill (Manitoba) R0B 0E0

