/R E P R I S E -- Avis aux médias - Pacte fiscal Québec-municipalités - L'UMQ fera le point sur l'état des négociations avec ses membres/

MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se réuniront le 25 septembre prochain, à Québec, à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire sur la prochaine entente Québec-municipalités, aussi appelée pacte fiscal.

À cette occasion, le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, fera le point avec les élues et élus présents sur l'état des négociations et présentera les détails de la dernière proposition soumise par le gouvernement du Québec aux partenaires municipaux.

Rappelons que l'Union a mené des représentations constantes, au cours des derniers mois, en faveur d'une réforme de la fiscalité municipale. Pour en savoir plus sur les propositions et les actions de l'UMQ dans le cadre des négociations, visitez la section spéciale Pacte fiscal 2019 sur le site Web de l'Union.

L'assemblée générale extraordinaire des membres de l'UMQ se déroulera à huis clos. Monsieur Cusson, accompagné des dirigeants et membres du conseil d'administration, participera à une mêlée de presse après l'assemblée et sera disponible pour des entrevues.

Quoi : Mêlée de presse de l'UMQ sur l'état des négociations du pacte fiscal



Date : Mercredi 25 septembre 2019



Heure : Vers 16 h, après la levée de l'assemblée générale extraordinaire



Lieu : Foyer à l'extérieur de la salle de bal

Hôtel Hilton Québec

1100, boulevard René-Lévesque Est

Québec

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, Tél. : 514 282-7700, poste 279, Cellulaire : 438 827-4560, plemieux@umq.qc.ca

Related Links

http://www.umq.qc.ca