/R E P R I S E -- Avis aux médias - Pacte fiscal 2019 - Le président de l'UMQ à la tribune de la Chambre de commerce de Gatineau/

MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, sera de passage à Gatineau le 22 août prochain, à l'occasion d'un déjeuner-conférence de la Chambre de commerce de Gatineau, organisé en collaboration avec l'UMQ et la Ville de Gatineau, sur le thème « Réforme de la fiscalité municipale : de nouveaux défis et opportunités pour les entreprises et les collectivités ».

À cette occasion, Monsieur Cusson, accompagné du président du Caucus des grandes villes de l'UMQ et maire de Gatineau, monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, présentera les grands axes de la réforme fiscale proposée par l'UMQ et donnera des exemples concrets de la transformation de la fiscalité qui touche les municipalités, les entreprises et les contribuables.

Messieurs Cusson et Pedneaud-Jobin participeront à une mêlée de presse tout de suite après l'événement. Les représentants des médias souhaitant profiter du repas lors du déjeuner-conférence doivent obligatoirement s'inscrire en ligne.

Quoi : Déjeuner-conférence de la Chambre de commerce de Gatineau avec le président de l'UMQ



Date : Jeudi 22 août 2019



Heure : 7 h 30 - 9 h



Lieu : Salle Champlain A

Hôtel Best Western Gatineau-Ottawa

131, rue Laurier

Gatineau

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, Tél. : 514 282-7700, poste 279, Cellulaire : 438 827-4560, plemieux@umq.qc.ca

Related Links

http://www.umq.qc.ca