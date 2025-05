OTTAWA, ON, le 24 avril 2025 /CNW/ - Soyez parmi les premières personnes à découvrir cette nouvelle exposition puissante et à explorer les récits inoubliables et les témoignages émouvants de vétéranes et vétérans canadiens de la Seconde Guerre mondiale ainsi que de leurs familles.

QUOI : Les membres des médias peuvent assister à l'avant-première médiatique de Dernières voix de la Seconde Guerre mondiale.

L'exposition sera présentée au Musée canadien de la guerre du 9 mai 2025 au 18 janvier 2026. OÙ : Musée canadien de la guerre, 1, place Vimy, Ottawa (Ontario),

Galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae QUAND : Le vendredi 2 mai, de 10 h à midi QUI : Les personnes suivantes seront disponibles pour des entrevues avec les médias :

Mélanie Morin Pelletier, Ph. D., historienne, Guerre et Société, Musée canadien de la guerre

Teresa Iacobelli, Ph. D., historienne, Première Guerre mondiale, Musée canadien de la guerre

Marie-Louise Deruaz, spécialiste du développement créatif, Musée canadien de la guerre

Yvonne Boyer, fille du vétéran George William Boyer, Marine royale du Canada, 1942-1945

Susan Harrison, fille du vétéran Reg Harrison, Aviation royale canadienne, 1942-1945

Danielle et Renée Thibeault, filles du vétéran Léopold Thibeault, Armée canadienne, 1941-1945 RSVP : D'ici le 1er mai, prière de confirmer le moment qui convient le mieux entre

10 h et midi ou prendre d'autres dispositions.

[email protected] - 613-791-0910

Une exposition réalisée par le Musée canadien de la guerre, avec le soutien de La Légion royale canadienne.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales.

SOURCE Musée canadien de la guerre

Renseignements -- Médias : Avra Gibbs Lamey, Agente principale des communications et des relations médias, Téléphone : 613-791-0910, [email protected]; Yasmine Mingay, Directrice principale, Affaires publiques, développement et activités de rayonnement, Téléphone : 613-614-1195, [email protected]