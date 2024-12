/R E P R I S E --Avis aux médias - Négociations en petite enfance: Les intervenantes en petite enfance distribuent des cadeaux de Noël aux députés/

QUÉBEC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Alors que les négociations avec le gouvernement s'éternisent et qu'un premier mouvement de grève est en cours, les intervenantes en petite enfance de la FIPEQ-CSQ distribueront ce jeudi matin, dès 7 h, des cadeaux de Noël aux parlementaires pour rappeler les enjeux de cette négociation.

Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, et la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), Anne-Marie Bellerose, seront également sur place et s'adresseront brièvement aux médias lors d'un point de presse.

Rappelons que les ententes collectives, tant du côté des RSE (responsables en services éducatifs en milieu familial régis et subventionnés) que des CPE, sont échues depuis le 31 mars 2023, soit au même moment que celles du secteur public, et que les négociations perdurent depuis plus d'un an.

« Ce n'est un secret pour personne que la pénurie de personnel dans le réseau est un problème majeur. Les enjeux d'attraction et de rétention sont évidents, et il en va de la qualité des services. Pour établir des bases solides, attirer du monde et garder le personnel, il faut de bonnes conditions de travail. Je pense que la démonstration est faite depuis longtemps que nos demandes et nos revendications sont justes et légitimes. Au point où on en est, c'est une question de respect envers le travail, l'expertise et le professionnalisme de celles qui s'occupent de nos tout-petits. Faudra-t-il accentuer davantage la pression pour que les pourparlers débloquent enfin? », de lancer Anne-Marie Bellerose.

« On dirait bien que le gouvernement n'a pas appris des dernières négociations. Laisser traîner les choses en espérant gagner du temps et la faveur de l'opinion publique, c'est une mauvaise stratégie. Et surtout qui ne sert personne, ni l'atteinte d'un règlement satisfaisant, ni les services et le réseau, ni les tout-petits et les parents. Consolider et développer notre réseau public de la petite enfance, ça commence par reconnaître le rôle essentiel de celles qui s'occupent de nos tout-petits et par les rémunérer justement. Parce qu'au Québec, la petite enfance est le premier maillon du système éducatif, c'est l'ensemble de la Centrale des syndicats du Québec qui appuie les collègues de la FIPEQ-CSQ. C'est le message que nous venons porter aujourd'hui », fait valoir Éric Gingras, le président de la CSQ.

Pour la CSQ, cette négociation s'inscrit dans le cadre plus large de la préservation des services éducatifs de qualité offrant une plus grande égalité des chances aux enfants. Le membership de la CSQ étant constitué à plus de 80 % de femmes, impossible de faire abstraction des différents enjeux que soulèvent ces négociations. Faut-il aussi rappeler à quel point le réseau public de la petite enfance constitue un levier économique et social pour le Québec, et pour les Québécoises surtout?

Aide-mémoire

QUOI : Distribution de cadeaux de Noël aux députés et point de presse conjoint de la CSQ

et de la FIPEQ-CSQ



QUI : Éric Gingras, président de la CSQ

Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ



QUAND : Le 5 décembre 2024 dès 7 h

(point de presse à 7 h 30)



OÙ : 1045, rue des Parlementaires, Québec, G1A 1A3

(devant la porte 6)

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 11 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régis et subventionnés.

