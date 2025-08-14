/R E P R I S E --Avis aux médias - Rentrée collégiale - Un réseau collégial en péril/

MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - À quelques heures de la rentrée des étudiantes et étudiants du collégial, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses trois fédérations du collégial, à savoir la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ), la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) et la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), convient les médias à une conférence de presse pour faire connaître leurs préoccupations et leurs inquiétudes pour la prochaine année.

Les présidences profiteront également de l'occasion pour adresser un message au gouvernement Legault dans le contexte difficile actuel pour le réseau collégial.

Aide-mémoire

QUOI : Conférence de presse de la CSQ, FEC-CSQ, FPSES-CSQ et FPPC-CSQ



QUI : Éric Gingras, président de la CSQ

Youri Blanchet, président de la FEC-CSQ

Valérie Fontaine, présidente de la FPSES-CSQ

Éric Cyr, président de la FPPC-CSQ



QUAND : Le 14 août 2025, à 10 h



OÙ : Maison du développement durable - Salle Clark

50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, H2X 3V4

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FEC-CSQ

La Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) est un regroupement de seize syndicats représentant plus de 3500 enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et citoyens libres et autonomes.

Profil de la FPSES-CSQ

La Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) représente près de 5 000 membres œuvrant dans treize établissements du secteur collégial, trois du secteur universitaire et cinq organismes de services parapublics.

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 2 200 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]