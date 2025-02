/R E P R I S E -- Avis aux médias - Menace des tarifs douaniers - Forum sur l'emploi au Québec/

MONTRÉAL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, invite les représentants et représentantes des médias à assister à une prise d'images ainsi qu'à son discours d'ouverture lors du Forum sur l'emploi au Québec, où près de 200 personnes issues des milieux entrepreneurial, syndical, communautaire et de l'enseignement seront réunies à sa demande.

En effet, face à la menace des tarifs douaniers et à leur impact potentiel sur le marché du travail, la ministre Champagne Jourdain a convoqué les membres de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et de son réseau de partenaires, représenté par les conseils régionaux des partenaires du marché du travail, le Conseil emploi métropole, les comités sectoriels de main-d'œuvre et les comités consultatifs, représentant des groupes sous-représentés sur le marché du travail. Rappelons qu'au cours des dernières semaines, la ministre a eu plusieurs rencontres avec ceux-ci ainsi que des échanges avec ses homologues des autres provinces et le gouvernement fédéral.

L'objectif de ce grand forum est de faire le point sur la situation et d'échanger sur les opportunités que ce contexte d'incertitude peut offrir aux entreprises et aux travailleurs et travailleuses du Québec.

Prise d'images à l'arrivée de la ministre

Date : 13 février 2025



Heure : 8 h 20



Lieu : Montréal, arrondissement de Ville-Marie (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)

Discours d'ouverture du Forum sur l'emploi

Date : 13 février 2025







Heure : 8 h 35







Lieu : Montréal, arrondissement de Ville-Marie (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)



À noter que l'événement se déroulera en mode hybride, donc que certains participants seront sur place et que d'autres y seront présents virtuellement.

Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100, Courriel : [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796