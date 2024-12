/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Manifestations devant l'Assemblée nationale et à travers le Québec - NON AU PROJET DE LOI 69 - BLOQUONS LA PRIVATISATION DE L'ÉLECTRICITÉ/

QUÉBEC, le 7 déc. 2024 /CNW/ - Le SCFP, en collaboration avec le Conseil régional de la FTQ Sag-Lac, Climat Québec, Mouvement Onésime Tremblay, Toujours Maîtres Chez Nous, PCENY, le Regroupement Citoyens Éolien Monnoir, l'ACEF du Nord de Montréal, Attac-Québec et Vent d'élus, organise une manifestation devant l'Assemblée nationale du Québec contre la privatisation de l'électricité au Québec. Le projet de loi 69, déposé par le ministre démissionnaire Pierre Fitzgibbon, risque de faciliter la privatisation de nos services publics d'électricité. Le résultat ? Des factures plus élevées pour les Québécois et les Québécoises, un frein à la décarbonation du Québec et une transition écologique juste menacée, en pleine urgence climatique.

QUOI : Manifestation pour dénoncer le projet de loi 69



OÙ : Devant l'Assemblée nationale du Québec

45 rue des Parlementaires, Québec QC



QUAND : Dimanche, le 8 décembre 2024 à 13 h

Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation plus large. En ce sens, d'autres rassemblements régionaux auront lieu à la même heure aux endroits suivants :

CENTRE-DU-QUÉBEC - BÉCANCOUR : 625 av. Godefroy (devant le bureau du député Donald Martel)

MAURICIE - SHAWINIGAN : 695 av. de la Station (devant le bureau de la députée Marie-Louise Tardif)

MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE : 2685 boul. Casavant Ouest (devant le bureau de la députée Chantal Soucy)

MONTRÉAL - HYDRO-QUÉBEC : 75 boul. René-Lévesque Ouest (devant la tour d'Hydro-Québec)

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - CHICOUTIMI : 110 boul. Barrette (devant le bureau de la ministre Andrée Laforest)

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Source: Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514 885-4733, [email protected]