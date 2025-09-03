MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Des centaines d'employé.e.s syndiqué.e.s de la Société de transport de Montréal (STM) vont manifester le 3 septembre à midi devant les bureaux administratifs de la Société, à la Place Bonaventure, pour dénoncer les demandes patronales et la volonté de la direction de fragiliser son expertise interne.

Ces employé.e.s sont sans convention collective depuis huit mois et réclament de l'employeur qu'il adoucisse ses positions pour permettre d'en arriver à des ententes.

Date : Mercredi 3 septembre 2025



Heure : 12 h



Endroit : Place Bonaventure

800, rue De La Gauchetière Ouest

Montréal, Québec

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Dave Parent, Service des communications SEPB-Québec, [email protected], cellulaire : 514 713-2046, Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, [email protected], cellulaire : 438 882-3756