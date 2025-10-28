/R E P R I S E -- Avis aux médias - Manifestation à Longueuil : des résidences à assistance continue non sécuritaires/

LONGUEUIL, QC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de la Montérégie-Ouest invite les médias à assister à une manifestation soulignant les graves problèmes de sécurité dans les résidences à assistance continue (RAC), tant pour les personnes usagères que pour ses membres.

Aide-mémoire

Quoi : Manifestation soulignant les graves problèmes de sécurité dans les résidences à assistance

continue (RAC) de la Montérégie-Ouest Quand : Mercredi, 29 octobre 2025, à 11 h 45 - prise de parole à 12 h 15 Où : Devant le bureau de comté du député de Taillon et ministre des Services sociaux, Lionel Carmant

498, boulevard Roland-Therrien.

Longueuil (Québec) J4H 3V9 Qui : Isabelle Bessette, représentante nationale de l'APTS de la Montérégie-Ouest

À propos de l'APTS :

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau, dont plusieurs milliers en Montérégie. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

Pour renseignements : Isabelle Bessette, Représentante nationale de l'APTS de la Montérégie-Ouest, (514) 232-5231