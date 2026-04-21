/R E P R I S E -- Avis aux médias : Linda Caron au Forum Innov'Aînés ce mardi 21 avril/

QUÉBEC, le 20 avril 2026 /CNW/ - La porte-parole du PLQ pour les aînés et les proches aidants et députée de La Pinière, Linda Caron, sera présente au Forum Innov'Aînés demain le 21 avril, à Québec.

Organisé par la Coalition pour la dignité des aînés, le forum aura lieu à compter de 8h au Château Laurier.

À cette occasion, Linda Caron sera disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]