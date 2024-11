TORONTO, le 23 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes, et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse ferons une annonce pour mettre plus d'argent dans vos poches, afin que vous puissiez acheter les choses dont vous avez besoin et épargner pour les choses que vous voulez.

Date: Le 24 novembre 2024

Heure: 12h00

Lieu: Sweet Thrills

367, rue Roncesvalles

Toronto (Ontario)

M6R 2M8

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias du ministère de la Justice à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement. On leur demande d'arriver 15 minutes avant l'annonce.

