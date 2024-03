OTTAWA, ON, le 18 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada répondra aux trois rapports d'audit de performance de la vérificatrice générale du Canada. Les ministres suivants feront de brèves déclarations au sujet des rapports et répondront aux questions des médias :

L'honorable Patty Hajdu , ministre des Services aux Autochtones

, ministre des Services aux Autochtones L'honorable Dominic LeBlanc , ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales L'honorable Pablo Rodriguez , ministre des Transports

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès.

Date

Le 19 mars 2024

Heure (heure locale)

13 h 00

Endroit

Théâtre national de la presse

Salle 325

180, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Personnes-ressources (média) : Simon Ross, Directeur des communications et de la gestion des enjeux, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones; Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales; Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports