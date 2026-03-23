OTTAWA, ON, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada répondra aux trois rapports d'audit de performance de la vérificatrice générale du Canada. Les ministres suivants feront de brèves déclarations au sujet des rapports et répondront aux questions des médias :

L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de de la Sécurité publique

Seuls les membres de la Tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Date

Le lundi 23 mars 2026

Heure (heure locale)

13 h 30

Endroit

Foyer de la Chambre des communes

2ième étage

111, rue Wellington, édifice de l'Ouest

Ottawa (Ontario)

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Personnes-ressources (média) : Laura Blondeau, Directrice des communications, Cabinet de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 343-550-4808, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]; Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]; Mohammad Kamal, Directeur des communications, Cabinet du président du Conseil du Trésor, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), [email protected]