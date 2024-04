LONDON, ON, le 1er avril 2024 /CNW/ - L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor du Canada, et l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, feront une annonce importante sur le logement.

Une période de questions suivra l'annonce.

Date

Le mardi 2 avril 2024

Heure (heure locale)

12 h 30

Endroit

Youth Opportunities Unlimited

332 rue Richmond

London (Ontario)

N6A 3C3

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (média): Ronny Al-Nosir, Attaché de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 613-408-8294; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]; Chantalle Aubertin, Directrice adjointe, Communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général, 613-992- 6568, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]