/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL FERONT UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À OSHAWA/

OSHAWA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Ajax, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, aux côtés de Brian Saunderson, adjointe parlementaire de l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, John Henry, président-directeur général régional de la municipalité régionale de Durham et Dan Carter, maire d'Oshawa, pour une annonce en matière de logement.

Date : 5 juin, 2026



Heure : 11 :15 (HE)



Lieu : 1707 route Ritson Nord, Oshawa, Ontario, L1H 7K5 Remarque : L'annonce aura lieu sur

un chantier de construction actif. Tous

les participants doivent porter un un

casque .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]