TROIS-RIVIÈRES, QC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice--Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, annoncera des investissements dans la transformation de l'industrie forestière. Il sera accompagné du ministre du Travail du Québec et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières, Jean Boulet. Un point de presse suivra.

Date : 1er novembre 2024 Heure : 13 h 30 (HE)

