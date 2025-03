GATINEAU, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, le ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit Sajjan, et la ministre de l'Éducation et de la Garde d'enfants de la Colombie-Britannique, l'honorable Lisa Beare, feront une annonce concernant le Programme national d'alimentation scolaire.

Les ministres seront accompagnés de députés locaux.

Une séance de photos aura lieu avant l'annonce. Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 7 mars 2025 Heure : Séance de photos et visite médiatique de la classe d'arts culinaires avec les élèves et les ministres entre 10 h et 10 h 30 (HNP)



Annonce et point de presse à 10 h 40 (HNP) Lieu : École secondaire David Thompson

1755 East 55th Avenue Est

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 9 h 40 (HNP) le vendredi 7 mars 2025.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Geneviève Lemaire, Attachée de presse et conseillère en communication, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]