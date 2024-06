OTTAWA, ON, le 12 juin 2024 /CNW/ - La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, et le ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable George Chow, feront une annonce au sujet de l'amélioration de l'accès à Internet haute vitesse dans les régions rurales de la Colombie-Britannique.

Une période de questions suivra.

Date : Le jeudi 13 juin 2024

Heure : 13 h (heure du Pacifique) / 16 h (heure de l'Est)

Lieu :

The Gathering Place (Université Thompson Rivers)

1250, avenue Western

Williams Lake (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence ou pour obtenir les renseignements qui leur permettront de participer à la téléconférence.

Personnes-ressources : Gouvernement du Canada, Connor Burton, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, media@ised- isde.gc.ca; Gouvernement de la Colombie-Britannique, Relations avec les médias, Communications gouvernementales et mobilisation publique, 250-889-8370