TINY, ON, le 8 mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Adam van Koeverden, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, annoncera un financement visant à soutenir les aires de conservation en Ontario, tout en s'engageant à faire preuve d'une collaboration importante en vue d'atteindre l'objectif du gouvernement du Canada de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030.

Il sera accompagné de l'honorable Andrea Khanjin, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario. Le secrétaire parlementaire tiendra un point de presse après l'annonce.

Activité : Annonce et point de presse



Date : Le lundi 11 mars 2024



Heure : 13 h (HAE)



Lieu : Parc provincial Awenda (suivre le panneau vers le bureau de l'administration)

670, chemin Awenda Park

Tiny (Ontario)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada et seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]