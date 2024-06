OTTAWA, ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, et le ministre des Technologies et de l'Innovation de l'Alberta, l'honorable Nate Glubish, feront une annonce au sujet de l'amélioration de l'accès à Internet haute vitesse dans les régions rurales de l'Alberta.

Une période de questions suivra.

Date : Le vendredi 14 juin 2024

Heure : 12 h (heure des Rocheuses) / 14 h (heure de l'Est)

Lieu :

Lieu historique national Rocky Mountain House - Centre des visiteurs

Salle d'exposition

Site 127, Comp 6 RR4

Rocky Mountain House (Alberta)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence ou pour obtenir les renseignements qui leur permettront de participer à la téléconférence.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gouvernement du Canada : Connor Burton, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Gouvernement de l'Alberta : Jonathan Gauthier, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Technologies et de l'Innovation, [email protected]