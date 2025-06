PARIS, le 16 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a fait la déclaration suivante pour féliciter Airbus et LOT Polish Airlines de leur accord de vente d'avions A220 :

« Le commerce international est marqué par l'incertitude et le contexte géopolitique est en constante évolution. Le Canada va de l'avant pour consolider ses liens avec des partenaires de confiance et ainsi renforcer les industries stratégiques qui assureront notre sécurité économique pour des décennies à venir.

« L'annonce faite aujourd'hui au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget relativement à la vente d'avions A220 à LOT Polish Airlines représente de bonnes nouvelles pour le Canada et sa main-d'œuvre de l'aérospatiale.

« LOT Polish Airlines s'ajoute à une longue liste de compagnies aériennes qui ont intégré les appareils A220 à leur flotte. C'est un signal clair de la confiance qui est vouée à l'innovation et à la force industrielle du Canada sur la scène internationale.

« Conçu et mis au point au Canada, assemblé à Mirabel, au Québec, et soutenu par une chaîne d'approvisionnement canadienne de calibre mondial de même que des personnes de talent, l'A220 constitue une histoire de réussite pour notre pays.

« Il ne s'agit pas que d'une vente d'aéronefs. Cette transaction témoigne de la solidité des relations qui unissent le Canada à la Pologne et à toute l'Union européenne dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle.

« Cette commande permettra de créer et de maintenir au pays des milliers d'emplois hautement rémunérés et de fortifier la renommée mondiale de cet avion canadien qui change la donne.

« Voilà ce qu'on veut dire quand on affirme que la prochaine ère sera celle de la construction au Canada - avec le Canada. »

