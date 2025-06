PARIS, le 16 juin 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, participe, les 16 et 17 juin, au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris - Le Bourget, en France. Jusqu'à présent, la ministre a rencontré des parties prenantes clés des industries de l'aéronautique, de l'espace et de la défense pour mettre en valeur les capacités industrielles du Canada dans ces domaines et promouvoir le pays à titre de destination de choix pour les investissements étrangers en aérospatiale.

Date : Le mardi 17 juin 2025

Heure : 15 h 15 (heure de l'Europe centrale)/9 h 15 (heure de l'Est)

Lieu : Rencontre virtuelle

