/R E P R I S E -- Avis aux médias : Les élues du PLQ Michelle Setlakwe et Linda Caron, en tournée dans Chaudière-Appalaches/

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - La porte-parole du PLQ responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Michelle Setlakwe et la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants, et en matière de soins à domicile seront en tournée dans la région, ce vendredi 24 avril.

Les élues libérales profiteront de leur présence pour visiter la Maison du loisir 50+, faire une rencontre avec l'organisme L'Atelier, une visite de la Mission Unitaînés de Lévis et une visite de la résidence Les Quartiers A, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Michelle Setlakwe et Linda Caron seront également disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]