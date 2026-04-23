/R E P R I S E -- Avis aux médias : Les députés du PLQ Marc Tanguay et Brigitte Garceau en tournée dans la région du Centre-du-Québec/

QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le député du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille, Marc Tanguay, ainsi que la porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine, Brigitte Garceau, se rendront dans la région du Centre-du-Québec, ce jeudi 23 avril.

Le député libéral Marc Tanguay profitera de sa présence dans la région pour visiter le CJE Arthabaska et la Maison des Familles de Victoriaville en matinée, puis la députée libérale Brigitte Garceau se joindra à lui pour rencontrer le Réseau d'aide aux familles en transition en après-midi, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Marc Tanguay et Brigitte Garceau seront également disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]