/R E P R I S E -- Avis aux médias : Les députés du PLQ Désirée McGraw et Gregory Kelley tiendront plusieurs rencontres stratégiques à Montréal/

QUÉBEC, le 19 mai 2026 /CNW/ - La députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre les changements climatiques, de commerce et relations internationales, Désirée McGraw, ainsi que le député de Jacques-Cartier et porte-parole de l'opposition officielle en matière de ressources naturelles et d'énergie, Gregory Kelley, tiendront une série de rencontres demain, le mercredi 20 mai, à Montréal.

Les élus libéraux profiteront de cette journée pour échanger avec les représentants de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules du Canada (ACCV) et de l'entreprise Métaux Osisko. Par la suite, ils se rendront à la Maison du développement durable pour s'entretenir avec l'Alliance Switch et la firme Dunsky Énergie, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Désirée McGraw et Gregory Kelley seront disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]