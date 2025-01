OTTAWA, ON, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Hilda Anderson-Pyrz, présidente du Cercle national des familles et des survivants, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, et l'honorable Dre Lyne Chantal Boudreau, ministre responsable des Aînés et de l'Égalité des femmes du Nouveau-Brunswick, prononceront le discours d'ouverture de la troisième réunion nationale annuelle autochtone-fédérale-provinciale-territoriale sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées.

Participation des médias :

Les médias qui souhaitent assister en personne ou virtuellement sont priés de s'inscrire à l'avance auprès de l'équipe des relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord à l'adresse suivante : [email protected]

Les représentants des médias devront montrer une pièce d'identité pour accéder à l'événement.

Date : le 29 janvier 2025

Heure : 11 h (HE) (les médias doivent

arriver avant 10 h 30)

Lieu :

Centre Rogers, au 55, promenade

Colonel By, Ottawa, ON

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, 819-934-2302, [email protected]