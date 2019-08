/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les Canadiens fins prêts à l'ère des soins en ligne et à rattraper le retard face à d'autres secteurs d'activités/

Résultats d'un sondage commandé par l'AMC (juin 2019) qui révèle que la population est prête à recevoir des soins en ligne comme elle magasine sur Amazon

Nombre étonnant de patients qui accepteraient de passer par Siri ou Alexa plutôt que de se rendre chez le médecin pour une consultation

Croyance qu'ont les Canadiens que la technologie leur donnera plus de pouvoir et augmentera l'accès au système, bien que celui-ci soit loin d'être prêt

Tenue d'un Sommet sur la santé de deux jours, les 12 et 13 août à Toronto, où l'AMC discutera de la façon de créer de meilleurs liens entre les données, l'innovation et la technologie