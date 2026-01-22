PRINCE GEORGE, BC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, participera à une discussion informelle dans le cadre du Forum sur les ressources naturelles de la Colombie-Britannique, en compagnie de Mike McDonald, associé et directeur de la stratégie chez Kirk & Co.

Date : 22 janvier 2026

Heure : 11 h 20 (HP)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]