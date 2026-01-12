/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le SP Hogan annoncera du financement pour une électricité fiable et abordable/ English

CALGARY, AB, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, fera une annonce sur la fiabilité et la résilience du réseau électrique. Un point de presse suivra. 

Date : Lundi 12 janvier 2026

Heure : 14 h (HR)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription. 

