/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le SP Hogan annoncera du financement pour une électricité fiable et abordable/ English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
12 janv, 2026, 05:00 ET
CALGARY, AB, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, fera une annonce sur la fiabilité et la résilience du réseau électrique. Un point de presse suivra.
Date : Lundi 12 janvier 2026
Heure : 14 h (HR)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn
SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
Partager cet article