WOLFVILLE, NS, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Au nom de l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Kody Blois, secrétaire parlementaire du premier ministre, annoncera du financement pour l'avancement de l'énergie marémotrice. Un point de presse suivra.

Date : 19 septembre 2025

Heure : 14 h 00 (HA)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

