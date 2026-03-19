OTTAWA, ON, le 17 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et l'honorable David McGuinty, ministre de la Défense nationale, annonceront un nouveau contrat qui permettra de fournir de nouvelles capacités aux Forces armées canadiennes.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le 19 mars 2026

Heure : 10 h

Endroit : Kitchener (Ontario)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] au plus tard le 19 mars, à 8 h.

au plus tard le 19 mars, à 8 h. Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 19 mars » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45.

Veuillez noter que le port de chaussures fermées est obligatoire.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Mujtaba Hussain, Attaché de presse et gestionnaire des enjeux, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]