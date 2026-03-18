GATINEAU, QC, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) annoncera un l'attribution d'un contrat à l'appui du projet de surveillance de l'espace 2.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le 18 mars 2026

Heure : 10 h 30 (heure avancée du Pacifique)

Endroit : Richmond (Colombie-Britannique)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] au plus tard le 17 mars 2026, à 17 h (heure avancée du Pacifique).

au plus tard le 17 mars 2026, à 17 h (heure avancée du Pacifique). Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 18 mars » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 15 (heure avancée de l'Est).

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Mujtaba Hussain, Attaché de presse et gestionnaire des enjeux, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected] ; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]