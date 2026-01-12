/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le président du comité exécutif, monsieur Claude Pinard, dévoilera ses nouvelles chaussures à l'occasion de la présentation du budget 2026/

MONTRÉAL, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à une prise d'images avec M. Claude Pinard, président du comité exécutif, avant la présentation officielle du budget municipal 2026.

Conformément à la tradition, M. Pinard soulignera la présentation du tout premier budget de l'administration en chaussant une paire de souliers neufs, symbole d'un pas en avant pour Montréal.

Cette prise d'images précédera la conférence de presse.

DATE : Le lundi 12 janvier 2026



HEURE : 9 h 45



LIEU : Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités et ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

Les représentantes et les représentants des médias doivent confirmer leur présence à [email protected].

