/R E P R I S E --Avis aux médias : Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji sera présent au Rendez-vous national sur l'avenir du transport collectif/

QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Le député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji sera présent à Drummondville, le vendredi 10 mai, pour le Rendez-vous national sur l'avenir du transport collectif. Organisé par l'Union des municipalités du Québec, cet événement vise à réunir des élus, plusieurs experts et des acteurs de la société civile afin d'échanger sur l'importance du transport collectif partout au Québec.

DATE : Vendredi 10 mai 2024



LIEU : Centrexpo Cogeco

550 rue St-Amant,

Drummondville, Qc

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]