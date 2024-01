OTTAWA, ON, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, annoncera, en compagnie du premier ministre du Manitoba, l'honorable Wab Kinew, du financement en appui à la production de combustibles propres. Le président-directeur général d'Azure, Douglas Cole, et le directeur général des Investissements à la Banque de l'infrastructure du Canada, Carl Landry, seront également présents. Un point de presse suivra.

Date : Le mercredi 17 janvier 2024

Heure : 14 h 00 (HC)

Lieu : Royal Aviation Museum of Western Canada

Salle Sanford et Deborah Riley

2088, avenue Wellington

Winnipeg (Manitoba) R3H 1C5

