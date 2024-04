YELLOWKNIFE, NT, le 24 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, et Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, feront une annonce et tiendront un point de presse au Centre de recherche et d'apprentissage de Dechinta pour souligner les investissements du budget fédéral dans l'éducation postsecondaire pour les étudiants autochtones du Nord.

Les représentants des médias sont priés d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

Date

Le jeudi 25 avril 2024

Heure (heure locale)

9 h 30 (HAR)

Lieu :

Centre de recherche et d'apprentissage de Dechinta

233A, Utsingi Dr, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X0E 0Y0

GouvCan -- Nord (@GouvCanNord) / X

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Les médias peuvent communiquer avec : Carson Debert, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de Développement économique du Nord, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, 819-934-2302, [email protected]