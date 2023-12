GATINEAU, QC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, fera une annonce en vue d'expliquer les prochaines étapes que franchira le gouvernement fédéral afin d'accroître la disponibilité des véhicules électriques au Canada. Il tiendra un point de presse après l'annonce.

Le ministre sera en compagnie de l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du trésor, et de l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario; de Joe Cressy, vice-président principal du Collège George Brown; de Cara Clairman, présidente et directrice générale de l'organisation Plug'n Drive; et de Sarah Butson, analyste des politiques et des affaires publiques à l'Association pulmonaire du Canada.

Avant l'annonce, des hauts fonctionnaires d'Environnement et Changement climatique Canada et de Ressources naturelles Canada tiendront une séance d'information technique bilingue, qui a pour seul but de communiquer des renseignements contextuels sans mention des sources.

Activité : Séance d'information technique sur Zoom Date : Le mardi 19 décembre 2023 Heure : 11 h (HNE) Lieu : Sur Zoom

Pour assister à la séance d'information technique, les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada et ils connaîtront ainsi tous les détails.

Remarque : Les journalistes devront se brancher 10 minutes avant le début de la séance.

Activité : Annonce et point de presse en mode hybride Date : Le mardi 19 décembre 2023 Heure : Midi (HNE) Lieu : Collège George Brown

Cafétéria

51, promenade Dockside

Toronto (Ontario)

ou en mode virtuel sur Zoom

Pour assister à l'annonce et au point de presse, les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada et ils obtiendront ainsi tous les détails.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

