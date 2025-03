GATINEAU, QC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures audacieuses pour renforcer les collectivités en luttant contre les répercussions des changements climatiques. La tarification du carbone dans le secteur industriel est un élément fondamental du plan du Canada visant à protéger l'environnement et à bâtir une économie canadienne forte, concurrentielle et souveraine, adaptée au 21e siècle.

Aujourd'hui, l'honorable Terry Duguid, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé des investissements de près de 150 millions de dollars provenant du Fonds issu des produits du système de tarification fondé sur le rendement (STFR) afin de soutenir 38 projets du Programme d'incitation à la décarbonisation dans les quatre provinces où le système fédéral était ou est en vigueur depuis 2019. Ce financement aidera des entreprises et des organisations canadiennes à déployer des technologies propres de pointe permettant de réduire la pollution, d'accroître l'efficacité énergétique, de créer des emplois et de renforcer l'assise économique du Canada.

Les investissements annoncés aujourd'hui appuieront un éventail d'initiatives, comme le remplacement de chaudières au mazout et au gaz coûteuses par des chaudières électriques plus efficaces, la production de fibre de verre canadienne plus propre et plus résistante, le déploiement de technologies avancées de gestion du carbone ou encore l'amélioration de la durabilité des tôles d'acier galvanisé. Toutes ces initiatives aideront à réduire les coûts pour les fabricants et les consommateurs canadiens dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Les projets financés par le Fonds issu des produits du STFR contribueront également à ouvrir de nouvelles possibilités et de nouveaux marchés pour les technologies propres et l'innovation canadiennes, ce qui renforcera l'économie du Canada tout en réduisant la pollution par les gaz à effet de serre d'environ 544 100 tonnes en 2030.

Le gouvernement fédéral reconnaît le rôle de premier plan que jouent les industries et les travailleurs en adoptant des solutions permettant de bâtir une économie plus concurrentielle et de protéger l'environnement. Par le truchement de partenariats avec des travailleurs, des industries, des experts, des entreprises et des dirigeants autochtones, la tarification du carbone dans le secteur industriel soutient des projets qui luttent contre les changements climatiques et renforcent notre sécurité économique.

Citations

« Le Canada a tout ce qu'il faut pour être un chef de file dans l'économie à faibles émissions de carbone du 21e siècle. À une époque où nous devons stratégiquement diversifier nos relations commerciales, la tarification du carbone dans le secteur industriel est un facteur clé pour protéger la compétitivité internationale des industries canadiennes, ouvrir l'accès à de nouveaux marchés d'exportation, créer des emplois bien rémunérés et veiller à ce que les grands pollueurs industriels paient leur juste part des investissements dans les technologies propres partout au Canada. Ces investissements sont avantageux pour les travailleurs, les industries et l'environnement du Canada. En fait, la tarification du carbone dans le secteur industriel rend le Canada plus fort et plus concurrentiel dans un monde en pleine mutation. »

- L'honorable Terry Duguid, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Aujourd'hui, le Canada fait des investissements importants qui non seulement renforceront notre économie à un moment critique, mais contribueront aussi à protéger notre environnement pour les générations futures. Par l'entremise du Fonds issu des produits du système de tarification fondé sur le rendement, le gouvernement fédéral donne aux entreprises canadiennes les moyens d'innover, d'adopter des technologies de pointe, d'améliorer leur compétitivité et leur productivité et de réduire la pollution. En appuyant des projets qui favorisent l'efficacité et la réduction de la pollution, nous ouvrons de nouveaux débouchés économiques, créons des emplois et faisons du Canada un chef de file mondial dans l'économie d'aujourd'hui et de demain. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada met le cap vers un avenir plus concurrentiel, plus résilient et plus durable. Non seulement ces investissements favoriseront l'innovation au sein des entreprises canadiennes de technologies propres, mais ils créeront également des débouchés au Canada qui stimuleront la croissance et réduiront les émissions de gaz à effet de serre. En travaillant de concert avec des secteurs clés pour mettre en œuvre la tarification du carbone dans le secteur industriel, nous permettons au Canada de saisir la chance de diriger la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, renforçant ainsi notre pays dès aujourd'hui et pour les années à venir. »

- L'honorable Anita Anand, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'Université de Toronto est l'université la plus durable au monde et un chef de file mondial en ce qui concerne la transformation de son infrastructure et de ses activités pour réduire les émissions de carbone. Le Programme d'incitation à la décarbonisation appuie la modernisation du réseau énergétique de quartier de l'université, en veillant à ce que l'énergie qui alimente la recherche de pointe soit propre et durable pour les décennies à venir. »

- Ron Saporta, chef des opérations, Université de Toronto

« Roseburg Forest Product planifie actuellement l'installation d'une nouvelle centrale thermique à son usine de Pembroke, qui serait financée en partie par le Programme d'incitation à la décarbonisation. Ce projet réduirait les émissions de gaz à effet de serre en permettant à l'usine de délaisser le gaz naturel au profit de la biomasse forestière comme source d'énergie pour la fabrication de panneaux de fibres à densité moyenne (panneaux MDF) de grande qualité et de produits de bois d'ingénierie. Les efforts déployés par Environnement et Changement climatique Canada pour soutenir la croissance propre et durable au moyen du Programme d'incitation à la décarbonisation du système de tarification fondé sur le rendement vont de pair avec l'engagement de longue date de Roseburg envers une fabrication novatrice et une foresterie responsable, et nous tenons à remercier le Ministère pour ce soutien. »

- Alexandre Ouellette, directeur principal de la fabrication, Roseburg Forest Products

Faits en bref

Les produits issus de la tarification du carbone dans le secteur industriel stimulent des projets technologiques canadiens novateurs qui créent des emplois dans l'ensemble des régions et des secteurs. À ce jour, le Programme d'incitation à la décarbonisation a amené des investissements totaux de plus de 874 millions de dollars dans 53 projets d'énergie propre.

Les émissions du Canada ont désormais atteint leur plus bas niveau en 27 ans, à l'exclusion des années de pandémie, et sont nettement inférieures aux niveaux d'avant la pandémie. Entre 2005 et 2023, l'intensité des émissions de l'économie canadienne a diminué de 34 %.

2023, l'intensité des émissions de l'économie canadienne a diminué de 34 %. Tous les produits recueillis en vertu du STFR du gouvernement fédéral sont retournés dans la province ou le territoire où ils ont été prélevés. Les produits recueillis dans les administrations où le système fédéral a été en vigueur leur sont retournés par l'entremise des deux volets du Fonds issu des produits du STFR. Les administrations où le système fédéral a déjà été appliqué ou continue d'être appliqué sont : le Manitoba (le système fédéral demeure en vigueur, et les produits continuent d'être recueillis); le Nouveau-Brunswick (le système fédéral a déjà été en vigueur, et les produits ont été recueillis jusqu'au 31 décembre 2020); l' Ontario (le système fédéral a déjà été en vigueur, et les produits ont été recueillis jusqu'au 31 décembre 2021); la Saskatchewan (le système fédéral a déjà été en vigueur, et les produits ont été recueillis jusqu'au 31 décembre 2023).

Au moyen du Programme d'incitation à la décarbonisation, le gouvernement du Canada remet aux administrations d'origine une partie des produits recueillis auprès des grands émetteurs industriels par le système fédéral de tarification de la pollution afin de soutenir des projets novateurs de technologies propres au pays. Ce financement permet aux installations admissibles d'atteindre une plus grande efficacité énergétique, d'adopter des solutions durables et de réduire la pollution.

Produits connexes

Document d'information : Le système fédéral de tarification du carbone industriel fournit près de 150 millions de dollars de soutien supplémentaire, issus des produits de la tarification de la pollution, à des dizaines de projets canadiens novateurs de technologies propres dans les provinces

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]