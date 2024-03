MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias et le grand public sont priés de noter que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, fera une annonce visant à appuyer la conservation et l'amélioration de l'écosystème du Saint-Laurent.

Il sera en compagnie de Sophie Lemire, directrice générale du Comité ZIP des Seigneuries, de Théo Allart, chargé de projet en environnement au sein du Conseil des Abénakis d'Odanak, et de Pascale Bilodeau, coordonnatrice de projets au sein du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Le ministre tiendra un point de presse après l'annonce.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le vendredi 22 mars 2024 Heure : 10 h (HAE) Lieu : Repentigny (Québec)

Les représentants des médias et les membres du public désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada et seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

Le lieu où se tiendront l'annonce et le point de presse sera confirmé seulement aux membres du public et aux représentants des médias accrédités.

Renseignements: Personnes-ressources: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]