GATINEAU, QC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Les représentants des médias et le grand public sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, fera une annonce au sujet des progrès du Canada en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de stimuler l'économie, en s'appuyant sur le rapport annuel sur les émissions de gaz à effet de serre du Canada. Il sera en compagnie de son secrétaire parlementaire, Adam van Koeverden.

Le ministre tiendra un point de presse après l'annonce.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le jeudi 2 mai 2024 Heure : Midi (HAE) Lieu : Foyer de la Chambre des communes

Chambre des communes

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias et les membres du grand public désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada et seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

Renseignements: Personnes-ressources: Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]